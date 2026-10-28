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¿Quién Era Dolores Huerta? La Activista Defendió los Derechos de los Campesinos en EUA

Su trayectoria estuvo marcada por años de la defensa de los derechos civiles de la comunidad latina

¿Quién Era Dolores Huerta? La Activista que Defendió los Derechos de los Campesinos en EUADolores Huerta Defendió los Derechos de los Campesinos en Estados Unidos. Foto: Reuters

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Dolores Huerta dejó la enseñanza para luchar por los derechos laborales. Su impacto en la comunidad latina y su frase ¡Sí, se puede! son inolvidables.

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