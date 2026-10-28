Muere Alvin Hellerstein, Juez Federal del Caso Contra Nicolás Maduro, a los 92 Años

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien presidía el caso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, murió este miércoles a los 92 años.

La muerte del juez fue comunicada por un portavoz del sistema judicial a los medios locales de Nueva York.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue la Audiencia de Maduro y su Esposa por Tortura

Hellerstein llevaba el proceso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados en Caracas por el ejército de Estados Unidos durante una incursión nocturna en enero. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, a los que la Fiscalía sumó una acusación reescrita por tortura.

En la audiencia en la que se leyó esa acusación, el juez aprobó un calendario que fijó el inicio del juicio para el 14 de junio de 2027, dos semanas después de la fecha prevista antes. Maduro se negó en dos ocasiones a presentar una declaración ante el juez y calificó los cargos como "acusaciones falsas y testimonio falso", a través de un intérprete. Hellerstein intervino entonces:

"Se presentará una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Maduro".

Flores, de 70 años y exfiscal general de Venezuela, dijo por medio de un intérprete que había leído la acusación en español y que es "completamente inocente". La acusación sostiene que Maduro, de 63 años, supervisó un sistema de tortura que golpeaba, asfixiaba y aplicaba descargas eléctricas a decenas de víctimas, entre ellas tres estadounidenses, y que Flores ayudó a desarrollarlo y ordenó la tortura de personas específicas.

A principios de este año, Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico, que los señalan de conspirar para inundar Estados Unidos con cocaína. Sus abogados sostienen que el caso debe desestimarse por inmunidad, porque eran el presidente y la primera dama de un país extranjero.

La pareja tenía previsto volver al tribunal el 17 de diciembre para otra audiencia previa al juicio.

CT