Internacional

Muere Alvin Hellerstein, Juez Federal del Caso Contra Nicolás Maduro, a los 92 Años

Aprobó el calendario que fija para el 14 de junio de 2027 el juicio contra Maduro y Cilia Flores

Muere Alvin Hellerstein, Juez Federal del Caso Contra Nicolás Maduro, a los 92 AñosEl depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, mientras el juez Alvin Hellerstein preside la sesión en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan. Foto: Reuters / Archivo

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