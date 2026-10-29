Muere Agente de la AMIC en Sonora Tras Ataque Armado contra Base Operativa

Un ataque armado dirigido contra la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Magdalena de Kino dejó como saldo un agente muerto la noche de este miércoles, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

La agresión se registró alrededor de las 19:44 horas en el inmueble ubicado en la colonia Centro, cuando desconocidos perpetraron ráfagas con armas de fuego desde la vía pública, impactando al elemento Alberto Guzmán Aguiar, quien perdió la vida en el lugar.

Tras el atentado, elementos de la AMIC, SEDENA, Policía Estatal y Municipal activaron un despliegue operativo y de resguardo en el perímetro, mientras peritos forenses levantaron indicios balísticos en el área.

La Fiscalía de Sonora aseguró que ya mantiene líneas de investigación abiertas para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante los tribunales.

Con información de N+