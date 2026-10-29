Seguridad

Muere Agente de la AMIC en Sonora Tras Ataque Armado contra Base Operativa

El fallecimiento ocurrió tras un ataque dirigido contra la base operativa de la AMIC en Magdalena de Kino

El ataque ocurrió contra la base operativa de la AMIC en Magdalena de Kino, SonoraEl ataque ocurrió contra la base operativa de la AMIC en Magdalena de Kino, Sonora. Foto: N+

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