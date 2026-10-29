Accidentes

Mujer de Puebla Muere Ahogada al Intentar Salvar a Sus Hijos en Playa de Veracruz

Dos menores fueron arrastrados por el oleaje en Tecolutla, su madre ingresó para rescatarlos, sin embargo, ella ya no pudo salir del agua

Mujer de Puebla Muere Ahogada al Intentar Salvar a Sus Hijos en Playa de VeracruzA pesar de los esfuerzos de reanimar a la mujer, solo se pudo confirmar su fallecimiento. Foto: Google Maps | Álvarez Zezarin

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Una madre pierde la vida en Casitas de Tecolutla al salvar a sus hijos del oleaje. Aunque los menores lograron salir, ella no sobrevivió.

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