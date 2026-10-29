Mujer de Puebla Muere Ahogada al Intentar Salvar a Sus Hijos en Playa de Veracruz

Una mujer de 53 años, originaria de Puebla, perdió la vida en playas de la localidad de Casitas de Tecolutla, tras ingresar al mar para presuntamente auxiliar a sus hijos, quienes habrían sido arrastrados por el fuerte oleaje.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se adentró en el agua para poner a salvo a los menores. Aunque sus hijos lograron regresar a la orilla, ella no consiguió salir del mar por sus propios medios.

Uno de los menores logró sacarla del agua e intentó reanimarla; sin embargo, cuando arribaron los servicios de emergencia, dieron a conocer que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Autoridades ministeriales arribaron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes. Asimismo, exhortaron a los visitantes a respetar las indicaciones de seguridad en las distintas zonas de playas de la entidad veracruzana.