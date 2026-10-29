Así Operaba Banda que Vendía Placas Falsas de Autos en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México desarticularon un centro de falsificación de placas y documentos vehiculares de diversas entidades del país.

Durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, catearon un inmueble ubicado en la calle Riobamba, en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En el sitio fueron detenidos seis hombres de 34, 44, 33 y 64 años de edad, así como dos de 25 años, que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Centro de Falsificación de Placas y Documentos Vehiculares en la CDMX

La manera en que operaban era a través de publicaciones en redes sociales, donde ofrecían las placas y tarjetas de circulación a conductores que contaban con adeudos y multas elevadas.

Tras el cateo, se aseguraron además de 19 placas falsas y 8 con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos útiles y droga.

Los detenidos fueron identificados como Julio César'N', de 36 años; Gustavo 'N', de 44 años; Jorge Miguel 'N', de 25 años; Buequer Isaac 'N', de 25 años; Hugo 'N', de 33 años, y Luis Guillermo 'N', de 64 años.

Con información de N+.

LECQ