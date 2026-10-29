Seguridad

Así Operaba Banda que Vendía Placas Falsas de Autos en la CDMX

Autoridades desarticularon un centro de falsificación de placas y documentos vehiculares de diferentes estados del país

Detenidos en cateo de centro de falsificación de placas.Foto: SSC

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