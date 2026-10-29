Internacional

Explosión de Tanque de Oxígeno en Ambulancia Deja 10 Muertos, entre ellos una Embarazada

Autoridades reportaron también cuatro personas heridas por el accidente, que ocurrió cuando se instalaba el cilindro en la unidad que estaba estacionada en un hospital público

Ambulancias estacionadas tras incendio mortal en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), el 26 de agosto de 2026.Ambulancias estacionadas tras incendio mortal en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), el 26 de agosto de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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