Explosión de Tanque de Oxígeno en Ambulancia Deja 10 Muertos, entre ellos una Embarazada

Un total de 10 personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron luego de la explosión de un cilindro de oxígeno al interior de una ambulancia estacionada en un hospital público, informaron autoridades paquistaníes.

El accidente ocurrió cuando “se produjo una explosión repentina mientras se instalaba un cilindro en una ambulancia estacionada”, indicó un agente de policía a la agencia EFE.

"En la explosión, 10 personas, entre ellas una mujer embarazada, perdieron la vida y cuatro resultaron heridas", indicó Afzal Hussain, de la comisaría en Nagarparkar, quien añadió que los heridos fueron trasladados al Hospital Civil de Mithi.

El percance sucedió durante la noche en el distrito de Tharparkar, en la provincia sureña de Sindh.

Ocurrió dentro de una ambulancia donde varios pacientes se encontraban siendo trasladados a otro hospital, entre ellos personal del hospital, pacientes y sus familiares, agregó la policía. Tras la explosión, un incendio envolvió el vehículo.

En redes sociales se difundieron imágenes de un vehículo envuelto en llamas con una puerta abierta, mientras otra imagen mostró su carrocería ennegrecida frente a un edificio, con gente observando cerca.

El presidente paquistaní, Asif Zardari, expresó su pesar por las muertes y pidió una investigación rápida y transparente para determinar la causa, según un comunicado de su oficina.

También en agosto, un incendio provocado por la explosión de un aire acondicionado causó la muerte de 14 recién nacidos en la sala de neonatología del Instituto Paquistaní de Ciencias Médicas (PIMS) en Islamabad. El único bebé rescatado de la sala falleció semanas después, elevando el número de víctimas mortales a 15.

SPB