¿Qué le Pasó al Actor Jesús Ochoa? Su Hija Aclara Accidente por Caída de Elevador

El actor Jesús Ochoa sufrió un accidente en un elevador durante una presentación de la obra Perfume de Gardenia; aquí te contamos lo que se sabe sobre su estado de salud.
La familia del actor publicó un comunicado en el que aclaró su estado de salud y lo que pasó, luego de que surgieron rumores sobre la supuesta hospitalización de Jesús Ochoa.
El comunicado fue dado a conocer por la actriz Jesusa Ochoa, hija del actor, quien confirmó que uno de los elevadores falló durante una función de la obra de teatro Perfume de Gardenia, por lo que su padre cayó de una altura aproximada de tres metros.
“Fue revisado por precaución y, afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores. Se encuentra bien y estable”, afirmó Jesusa Ochoa en su perfil de Instagram.
En tanto, Jesús Ochoa también emitió un mensaje en Instagram en el que desmintió haber sido hospitalizado.
“No fui hospitalizado, me encuentro en casa descansando con mi familia”, afirmó Jesús Ochoa.
Jesusa Ochoa aseguró que su padre se presentará este fin de semana en Perfume de Gardenia “como estaba previsto”.
“Gracias a todos los que se han preocupado y han mandado mensajes de cariño con respecto al tema de mi papá”, agregó la actriz.
Con información de N+.
RMT