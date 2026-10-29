Espectáculos

¿Qué le Pasó al Actor Jesús Ochoa? Su Hija Aclara Accidente por Caída de Elevador

El también director y guionista mexicano sufrió un percance durante la presentación de la obra 'Perfume de Gardenia'

Jesús Ochoa, actor mexicanoJesús Ochoa, actor. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Jesús Ochoa sufrió caída en elevador durante obra, pero está bien. Su hija agradece el apoyo y confirma su regreso al teatro este fin de semana.

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