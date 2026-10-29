Seguridad

Sujetos Armados Balean a un Hombre Dentro de un Bar en Veracruz

La víctima recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un hospital de Minatitlán, mientras las autoridades realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido

Ataque a balazos en bar de Cosoleacaque deja un heridoAtaque a balazos en bar de Cosoleacaque deja un herido. Foto: N+

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Un hombre herido tras balacera en un bar de Cosoleacaque. Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar. Las causas del ataque aún son desconocidas

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