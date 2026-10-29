Sujetos Armados Balean a un Hombre Dentro de un Bar en Veracruz

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante un ataque armado registrado en un bar ubicado sobre la calle 5 de Febrero, en el Barrio Segundo del municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión provocó la movilización de las corporaciones de seguridad y de los cuerpos de emergencia, que acudieron al establecimiento minutos después de los hechos para atender la situación.

En el lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital de Minatitlán para recibir atención médica. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

Tras el ataque ocurrido durante la noche del miércoles, la zona fue acordonada por las autoridades para resguardar el área y permitir las diligencias correspondientes. La presencia de los elementos de seguridad generó expectación entre habitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la agresión, así como la identidad de los responsables. Las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.