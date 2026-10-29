Seguridad

Detienen a ‘El Bocho’ en Mexicali, BC; Aseguran Fentanilo y una Pistola

El hombre de 29 años fue asegurado en la colonia Valle Nuevo, autoridades lo relacionan presuntamente con la distribución de narcóticos en Baja California y Sonora

Detienen a ‘El Bocho’ con Fentanilo y Armado en el Valle de Mexicali, BCDetienen a ‘El Bocho’ con Fentanilo y Armado en el Valle de Mexicali, BC | Foto: FESC
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