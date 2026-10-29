Detienen a ‘El Bocho’ en Mexicali, BC; Aseguran Fentanilo y una Pistola

Un hombre identificado como Juan Antonio ‘N’, alias ‘El Bocho’, fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el Valle de Mexicali, donde presuntamente operaba en la venta y distribución de drogas. Durante el operativo, le aseguraron una pistola calibre .40 y una bolsa con 162 gramos de fentanilo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la detención ocurrió sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, como parte de un operativo dirigido a capturar a presuntos integrantes de un grupo criminal vinculado con una facción de Sinaloa.

Según información de inteligencia citada por la dependencia, el hombre, de 29 años, presuntamente se encargaba de coordinar la logística para distribuir narcóticos en distintos puntos del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Los reportes de las mesas de seguridad también señalan que podría estar relacionado con un hombre apodado ‘El Misil’ y con personas cercanas a ‘El Tochín’, quien, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se encuentra detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Tras su detención, Juan Antonio ‘N’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se realizarán las investigaciones correspondientes por la presunta portación de arma de fuego y posesión de droga.

El detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.

APG