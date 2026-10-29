Alertan por Tormentas Eléctricas y Granizo por Frente Frío 3 en Baja California

La entrada de un nuevo frente frío, en combinación con un canal de baja presión, provocará lluvias en distintos municipios de Baja California, además de fuertes vientos, posibles tormentas eléctricas y un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, a partir de la tarde del jueves 29 y durante el viernes 30 de octubre se esperan lluvias aisladas e intermitentes en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Para el sábado 31 de octubre, las precipitaciones se extenderán a los siete municipios del estado, con lluvias fuertes que podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Protección Civil de Baja California advirtió que las condiciones meteorológicas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, evitar cambios bruscos de temperatura y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También recomendaron no cruzar arroyos ni circular por zonas inundadas, extremar precauciones al conducir sobre superficies mojadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Finalmente, Protección Civil recordó que el número de emergencias 9-1-1 está disponible para reportar cualquier situación de riesgo y pidió a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades.

APG