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Alertan por Tormentas Eléctricas y Granizo por Frente Frío 3 en Baja California

Protección Civil advierte sobre precipitaciones en los siete municipios, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles afectaciones por inundaciones

Alertan por Tormentas Eléctricas y Granizo por Frente Frío 3 en Baja CaliforniaAlertan por Tormentas Eléctricas y Granizo por Frente Frío 3 en Baja California | Foto: N+

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