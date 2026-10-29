Seguridad

Detienen a Ruso Buscado por la Interpol con Granada y Documentos Apócrifos en Tecate, BC

El hombre de 43 años fue puesto a disposición de la FGR, agentes también aseguraron dispositivos electrónicos, una camioneta y una granada de fragmentación

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