Detienen a Ruso Buscado por la Interpol con Granada y Documentos Apócrifos en Tecate, BC

Un hombre de origen ruso, identificado como Iván ‘N’, de 43 años, fue detenido en Tecate durante un operativo de seguridad, luego de que autoridades detectaran que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención. Durante la intervención, también le aseguraron una granada de fragmentación y documentos presuntamente apócrifos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la detención ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre, alrededor de las 15:20 horas, sobre el bulevar Fundadores, en la colonia Mayab.

Los agentes que participaban en el Operativo Tecate detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto para verificar las condiciones del conductor.

Durante la revisión preventiva, los elementos localizaron una granada de fragmentación, un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un detector de señal y documentos que presuntamente acreditaban al hombre como integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Según la dependencia, estos últimos resultaron ser apócrifos.

En la inspección del vehículo también encontraron un sistema de sonido de emergencia, con sirenas y altoparlantes, cuya presencia no fue justificada durante la intervención.

La SSCBC informó que, al verificar los datos del detenido, se confirmó que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención, relacionada con requerimientos de autoridades de Rusia y Estados Unidos. Asimismo, señaló que el hombre manifestó haber pertenecido a las fuerzas armadas rusas.

Iván ‘N’, junto con los objetos asegurados y la camioneta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, para las investigaciones correspondientes. En el operativo participaron también agentes de la Policía Municipal de Tecate, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La situación jurídica del detenido deberá determinarse conforme avance el procedimiento ante las autoridades competentes.

APG