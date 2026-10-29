Seguridad

Investigan Robo Millonario en Arrendadora de Vehículos en San Pedro, NL

Revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables, hasta el momento, no se reportan detenidos y continúan las investigaciones

Moviliza Robo Millonario a Autoridades en San PedroInvestigan Robo Millonario en Arrendadora de Autos.Foto: N+

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Un robo en una empresa arrendadora de autos movilizó a policías y agentes ministeriales en San Pedro

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