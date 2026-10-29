Investigan Robo Millonario en Arrendadora de Vehículos en San Pedro, NL

Un robo millonario al interior de una arrendadora de vehículos provocó la movilización de elementos policiacos y agentes de investigación durante la noche del miércoles en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Los hechos fueron reportados cerca de las 21:00 horas en las instalaciones de una empresa ubicada en el cruce de la Calzada Mauricio Fernández Garza y la calle Río Volga, donde se habría cometido el robo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de San Pedro acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Asimismo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, especializados en el área de robos, se sumaron a las indagatorias con el objetivo de esclarecer cómo sucedieron los hechos y localizar a los posibles responsables.

De acuerdo con información extraoficial, el monto de lo sustraído ascendería aproximadamente a cinco millones de pesos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la cantidad ni han detallado qué tipo de bienes o valores fueron robados de la empresa.

Hasta ahora, tampoco se ha informado si durante el atraco se utilizó algún tipo de violencia, si los responsables amenazaron a los trabajadores o de qué manera lograron ingresar a las instalaciones de la empresa.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Policía de San Pedro no han dado a conocer si existen personas detenidas en relación con este caso, por lo que las investigaciones continúan para determinar quiénes participaron en el robo.

Como parte de las diligencias, los agentes recaban testimonios de posibles testigos y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento y sus alrededores. El material podría aportar información sobre la forma en que se desarrolló el atraco, así como sobre los movimientos de los presuntos responsables antes y después de los hechos.

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Las imágenes también serán analizadas para obtener datos que permitan establecer la identidad de quienes habrían participado y conocer si utilizaron algún vehículo para escapar del lugar.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para reunir las pruebas necesarias y esclarecer el caso.

Se espera que, conforme avancen las indagatorias, las corporaciones correspondientes puedan proporcionar más información sobre el monto definitivo de lo robado, las circunstancias en que ocurrió el atraco y la posible identificación de los involucrados.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación y no se han dado a conocer mayores detalles oficiales.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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