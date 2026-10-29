Buscadora Recibió los Restos Equivocados de su Esposo en Guanajuato; Exige Justicia

La buscadora, Paula Rojas Nieto, integrante del colectivo Buscando Con El Corazón denunció que la Fiscalía Estatal del Estado de Guanajuato continúa sin responder a sus exigencias de justicia y reparación integral.

La mujer durante cinco años creyó que los restos que le entregaron correspondían a su esposo, Fernando Martínez.

Paula señaló que la Fiscalía del Estado (la FGE) le pidieron un plazo de tres meses para darle una respuesta favorable de todo lo que se había desencadenado ante la equivocación.

La buscadora agregó que después de denunciar la entrega equivocada de los restos, ella y su familia enfrentaron situaciones que considera actos de criminalización y posibles represalias.

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Rojas Nieto también cuestionó el apoyo económico que recibió anteriormente por parte de la Fiscalía, pues consideró que no sustituyó las obligaciones de la institución en la investigación de su caso.

Afirmó que tampoco ha tenido comunicación directa con el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, pese a que recientemente solicitó una nueva reunión para conocer qué ocurrió con el plazo que la institución le había solicitado.