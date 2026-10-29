Seguridad

Buscadora Recibió los Restos Equivocados de su Esposo en Guanajuato; Exige Justicia

Paula Rojas, duró cinco años con los restos que le entregó la Fiscalía Estatal de una persona que no eran los de su pareja

Buscadora Recibió los Restos Equivocados de su Esposo en Guanajuato; Exige Justicia.Buscadora Recibió los Restos Equivocados de su Esposo en Guanajuato; Exige Justicia. Foto: N+

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La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación favorable para la activista, sin embargo a un año, sigue sin respuesta de la FGE.

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