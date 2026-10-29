Accidentes

Muere Arrollada Joven Motociclista por Camioneta en Piedras Negras, Coahuila

El conductor huyó con dirección al Aeropuerto Internacional después del accidente sobre el bulevar Venustiano Carranza

El conductor huyó con dirección al Aeropuerto Internacional después del accidente sobre el bulevar Venustiano CarranzaEl conductor presuntamente habría pasado por encima de la motociclista al intentar huir. Foto: N+

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El conductor presuntamente habría pasado por encima de la motociclista al intentar huir

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