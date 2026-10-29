Una motociclista perdió la vida esta mañana en un trágico accidente registrado sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente a las instalaciones de la empresa Littelfuse, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con versiones de testigos, la mujer circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactada por la parte posterior por una pickup blanca, lo que provocó que cayera sobre la carpeta asfáltica.

El conductor de la unidad presuntamente intentó darse a la fuga y, durante la maniobra, habría pasado por encima de la motociclista, quien falleció de manera instantánea debido a las lesiones sufridas.

Luego del accidente, el conductor huyó con dirección al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras. Ante esta situación, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar la unidad involucrada y dar con el paradero del responsable.

Elementos de las corporaciones de seguridad, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento.

Hasta el momento, la joven permanece sin identificar, por lo que se espera que sus familiares acudan ante las autoridades para realizar el reconocimiento oficial y llevar a cabo los trámites correspondientes.

Las investigaciones continúan para esclarecer el accidente, localizar al conductor involucrado y establecer las responsabilidades correspondientes.