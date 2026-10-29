Accidentes

Mujer y su Perro son Atropellados por Una Moto, la Mascota Murió y la Dueña Está Grave en León

Presuntamente el responsable del accidente huyó del lugar abandonando a su acompañante quien es menor de edad

Mujer y su Perro son Atropellados por Una Moto, la Mascota Murió y la Dueña Está Grave en León.Mujer y su Perro son Atropellados por Una Moto, la Mascota Murió y la Dueña Está Grave en León. Foto: N+

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Testigos señalan que la motocicleta se pasó un tope causando el impacto, paramédicos trasladaron a la víctima a un hospital del municipio.

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