Mujer y su Perro son Atropellados por Una Moto, la Mascota Murió y la Dueña Está Grave en León

Una mujer de entre 35 y 40 años resultó gravemente herida al ser atropellada mientras paseaba a su perro en el bulevar Mariano Escobedo, en la colonia Las Hilamas, en León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, una motocicleta pasó a exceso de velocidad sobre un tope y embistió a ambos.

La mascota murió en el lugar y la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital por paramédicos de bomberos, con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Uno de los presuntos ocupantes, identificado como menor de edad, permaneció en el sitio, mientras que su acompañante huyó con la motocicleta.

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Las autoridades investigan el caso para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y fincar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la mujer atropellada.