Accidentes

Se Incendia Departamento por una Veladora Encendida en una Ofrenda en Puebla

Las llamas consumieron parte del edificio 536 de la calle 20 Sur, en el Complejo Habitacional Infonavit El Riego del municipio de Tehuacán

Departamento se incendia por veladora encendida en Tehuacán.Incendio en departamento de Tehuacán por veladora encendida. Foto: Facebook De Tehuacan soy

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Veladora en ofrenda provoca incendio en departamento ubicado en Tehuacán. Vecinos logran controlar el fuego antes de que se propague.

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