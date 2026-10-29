Se Incendia Departamento por una Veladora Encendida en una Ofrenda en Puebla

Una veladora encendida en una ofrenda y la falta de precaución provocaron un incendio en un departamento ubicado en el edificio 536 de la calle 20 Sur, en el Complejo Habitacional Infonavit El Riego del municipio de Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con los testimonios, el fuego comenzó con una ofrenda que quedó sin supervisión y la flama de la veladora alcanzó materiales inflamables cercanos, generando rápidamente llamas y una columna de humo que alertó a los vecinos.

Mientras el fuego amenazaba con propagarse por todo el departamento y ponía en riesgo a los inmuebles contiguos, tres vecinos de la Unidad Habitacional decidieron actuar por cuenta propia ingresando al inmueble para extinguir las llamas antes de que el fuego se saliera de control.

Minutos después los equipos de atención a emergencia y rescate se presentaron para realizar las labores de inspección, remoción de escombros y enfriamiento de la zona.

El fuego quedó liquidado y afortunadamente no se registraron personas lesionadas, no obstante, se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en caso de hacer uso de veladoras durante esta temporada de Día de Muertos.

Los incendios al interior de viviendas o negocios la mayoría de las veces se pueden prevenir si se hace las adecuadas revisiones previas de tanques de gas, conexiones eléctricas y objetos que puedan ser flamables.

Por otro lado, se registró el incendio en una casa abandonada ubicada en la colonia Veinte de Noviembre de la ciudad de Puebla.

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Elementos de la Coordinación de Protección Civil Estatal atendió el reporte de combustión de basura y realizaron maniobras con agua a presión, remoción de material y ventilación natural, lo que permitió controlar la situación.

El lugar quedó sin riesgo para la población; ante cualquier emergencia es importante que se comunique al 9-1-1 pues los minutos para atender este tipo de siniestros son claves.

Con información de N+

MCS