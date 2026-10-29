Educación

¿Por Qué No Hay Clases Mañana 30 de Octubre 2026? SEP Suspende Actividades por Mega Puente

Conoce las razones por las que se suspenden las clases desde este viernes hasta el próximo 2 de noviembre de 2026

Por Qué No Hay Clases Mañana Viernes 30 de Octubre 2026Los alumnos de educación básica tendrán un descanso de 4 días. Foto: Cuartoscuro
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