¿Por Qué No Hay Clases Mañana 30 de Octubre 2026? SEP Suspende Actividades por Mega Puente

Este viernes inicia el mega puente escolar para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y acá te decimos por qué no hay clases mañana 30 de octubre 2026, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Llegó un momento muy esperado para los alumnos de educación básica en México, pues tendrán un descanso de 4 días, es decir un fin de semana largo, en el cual podrán disfrutar de diferentes actividades por las festividades de Halloween y Día de Muertos 2026.

¿Hay clases mañana 30 de octubre 2026?

La SEP suspenderá las clases desde este viernes, debido a que se realizará el CTE de octubre 2026, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas no tendrán que acudir a sus planteles.

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El Consejo Técnico Escolar se lleva a cabo los últimos viernes de cada mes y en estas reuniones se establecen acciones y responsabilidades para atender las prioridades educativas de la escuela.

En estas juntas se reúnen el director y todos los maestros, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, por lo que se da el día libre a los estudiantes.

¿Cuándo termina el mega puente por el Día de Muertos 2026?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP podrán disfrutar de cuatro días de descanso, comenzando desde este viernes y hasta el lunes, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

El motivo de la suspensión de clases el 2 de noviembre se debe a que en esta fecha se celebra el Día de Muertos 2026, una de las festividades más representativas en México, pese a que no está contemplada como feriado oficial en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta manera, los estudiantes de educación básica regresarán a clases hasta el martes 3 de noviembre de 2026 para continuar con el curso escolar.

PPP