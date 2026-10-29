Educación

¿Qué Pasó en la Prepa 5 de la UNAM? Suspenden Clases Mañana Viernes

Esto es lo que se sabe sobre la cancelación de las actividades académicas en el plantel José Vasconcelos

Prepa 5 de la UNAMPrepa 5 de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepa 5 de la UNAM cierra sus puertas este viernes. Conoce las razones detrás de esta decisión.

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