¿Qué Pasó en la Prepa 5 de la UNAM? Suspenden Clases Mañana Viernes

En las últimas semanas, algunas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han estado en paro por diversas manifestaciones estudiantiles; ahora la Prepa 5 anunció suspensión de clases. Aquí te informamos cuál es la razón sobre la cancelación de las actividades académicas.

La semana pasada, las Preparatorias 1 y 8 de la UNAM estuvieron sin clases ante las protestas de los estudiantes por supuestos casos se abuso por parte de algunos maestros. Los alumnos se manifestaron para pedir a las autoridades universitarias que atiendan sus denuncias y que haya mayor seguridad en los planteles.

Prepa 5, sin clases el 30 de octubre

La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 5, José Vasconcelos, ubicado en la alcaldía Tlalpan, informó a la comunidad estudiantil que mañana, 30 de octubre de 2026, no habrá clases.

La medida anunciada por la Prepa 5 permitirá a los alumnos descansar cuatro días, pues el calendario oficial de la UNAM indica que el lunes, 2 de noviembre, es día inhábil, en el marco del Día de Muertos 2026.

¿Por qué se suspendieron clases en la Prepa 5?

En un comunicado, la Prepa 5 explicó que la suspensión de actividades se debe a que se realizarán “trabajos de supervisión y acciones preventivas en las instalaciones del plantel, con la finalidad de garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de nuestras actividades”.

Además, los estudiantes de la UNAM y de todos los niveles educativos del país tendrán un día más de descanso obligatorio el próximo 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Con información de N+.

RMT