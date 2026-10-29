Accidentes

Trabajador Sufre Descarga Eléctrica durante Labores de Construcción en Tlaxcala

Cuerpos de emergencias rescataron a un joven de 24 años que se encontraba en el tercer piso, cerca de cables de alta tensión; logró sobrevivir

Rescatan a joven de 24 años que sufrió una descarga eléctrica en Tlaxcala.Rescatan a trabajador que sufrió una descarga eléctrica. Foto: Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Tlaxcala

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Un trabajador de construcción en Tlaxcala sufre una descarga eléctrica en el tercer piso. Gracias a los cuerpos de emergencia, fue rescatado y trasladado al hospital.

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