Trabajador Sufre Descarga Eléctrica durante Labores de Construcción en Tlaxcala

Elementos de la Cruz Roja Mexicana de Tlaxcala se movilizaron ante el reporte de una descarga eléctrica que dejó como lesionado a un joven de 24 años.

De manera preliminar se sabe que el trabajador se encontraba realizando labores de construcción en un tercer piso, cerca de cables de alta tensión.

Testigos dieron aviso al número de emergencias, por lo que paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Una vez estabilizado, especialistas en rescate vertical de nuestra sección de Rescate Urbano realizaron maniobras de descenso.

Posteriormente el paciente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, en donde aún no se ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Cabe destacar que en días recientes un accidente en una obra de construcción dejo a una persona sin vida y una más lesionada en Tlaxcala.

Por un alud de tierra ambos trabajadores quedaron atrapados por lo que el cuerpo de emergencias tuvieron que realizar labores de rescate.

Un hombre de 33 años de edad, fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica; mientras que Daniel 'N' fue extraído pero ya no contaba con signos vitales.

El Gobierno de Tlaxcala confirmó este fallecimiento durante las obras de construcción de Ciudad de la Inclusión en donde trabajaron de manera coordinada Protección Civil, Bomberos del Estado, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) y autoridades estatales.

La empresa que tiene a su cargo la obra de la Ciudad de lnclusión, Unbekannt, S.A. de C.V. deberá hacerse cargo de los daños causados por el accidente y tendrá que colaborar con las autoridades correspondientes.

Con información de N+

MCS