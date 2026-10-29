Educación

Maestros de Educación Especial se Manifiestan contra Nuevos Lineamientos de Puebla

Los profesores protestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante estos cambios que pueden afectar su funcionamiento

Protesta de profesores de Educación Especial en la SEP.Manifestación de profesores de Educación Especial en la SEP. Foto: N+

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Maestros de educación especial en Puebla se manifiestan contra nuevas reglas que limitan la atención a estudiantes. Exigen diálogo con la SEP.

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