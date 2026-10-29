Maestros de Educación Especial se Manifiestan contra Nuevos Lineamientos de Puebla

Maestros de educación especial se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla.

Los docentes señalaron presuntos atropellos a los lineamientos generales, falta de diálogo, además de imposiciones.

Por ello, más de 350 profesores, pertenecientes a las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron la destitución inmediata de Héctor Rojas Hernández, director de educación especial de la SEP.

Entre los señalamientos, se encuentran limitar a los 18 años el egreso de los Centros de Atención Múltiple Laborales, pese a que la estrategia nacional de educación inclusiva contempla la atención de personas de los 15 a los 22 años.

También, condicionar la inscripción a la disponibilidad presupuestal y establecer rotaciones obligatorias cada tres y seis años, sin una justificación técnica y pedagógica debidamente sustentada.

La inconformidad gira en torno a las reglas que establecen cómo deben funcionar los servicios de Educación Especial en el estado. Los maestros consideran que las disposiciones podrían tener consecuencias en su organización laboral y en la manera en que se brinda atención a los estudiantes.

Además recalcaron que la Educación Especial está dirigida a alumnos que requieren apoyos específicos para aprender y participar en las actividades escolares.

Por lo que estas disposiciones podría tener consecuencias en su organización laboral y la atención que necesitan estos estudiantes.

Por ello, bloquearon los accesos a las instalaciones, mientras lanzaban consignas contra los directivos.

Ante esta manifestación, los trabajadores de la educación piden que antes de hacer cambios, deberían consultarles para que no afecten a su funcionamiento actual y que ningún alumno o alumna se vea perjudicado.

Con información de N+

MCS