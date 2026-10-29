Suspenden Clases Ante Pronóstico de Lluvias por Tormenta Tropical Vance en Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) suspendió las actividades escolares presenciales del turno vespertino de este jueves 29 de octubre en todos los niveles educativos de Sinaloa, debido al pronóstico de lluvias asociadas con la tormenta tropical Vance.

La medida preventiva aplica en escuelas públicas y privadas de los 20 municipios del estado, ante la posibilidad de precipitaciones de diversa intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Protección Civil, se prevén lluvias en toda la entidad, aunque algunas regiones podrían registrar mayores acumulados. Al momento del aviso, se reportaban precipitaciones ligeras en gran parte del estado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las zonas centro y sur de Sinaloa podrían registrar lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Estas condiciones podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente en zonas bajas y comunidades cercanas a cauces.

En las costas también se pronostican vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura, lo que representa un riesgo para embarcaciones menores, pescadores y bañistas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y atender las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas.

APG