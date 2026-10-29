Educación

Suspenden Clases Ante Pronóstico de Lluvias por Tormenta Tropical Vance en Sinaloa

La medida aplica en escuelas públicas y privadas de los 20 municipios, Protección Civil advierte sobre inundaciones, crecidas de arroyos y oleaje elevado

Suspenden Clases en Sinaloa por Lluvias de la Tormenta Tropical VanceSuspenden Clases en Sinaloa por Lluvias de la Tormenta Tropical Vance | Foto: N+

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