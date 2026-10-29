Seguridad

Dan 36 Años de Prisión a Hombre por Intento de Feminicidio de su Esposa en Nuevo León

Adolfredo 'N' habría golpeado y atacado a su esposa con un arma blanca frente a sus tres hijos en el 2023

Sentenciado por intento de feminicidio de esposa en Nuevo LeónAdolfredo 'N', sentenciado a 36 años de prisión. Foto: FGJNL

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