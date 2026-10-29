Dan 36 Años de Prisión a Hombre por Intento de Feminicidio de su Esposa en Nuevo León

Adolfredo 'N', de 44 años de edad, fue sentenciado a 36 años de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar en agravio de su esposa, en el estado de Nuevo León.

Los hechos por los cuales fue sentenciado ocurrieron en el 2023. Adolfredo 'N' habría atacado a su esposa a golpes y con un arma blanca frente a sus tres hijos, mientras circulaban por la avenida Eugenio Garza Sada, en el municipio de Monterrey.

Después de dejarla gravemente herida en diversas partes del cuerpo con el arma blanca y los golpes, la arrojó a una zona de terracería en la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Allende, Nuevo León, pensando que la mujer había perdido la vida.

Las autoridades se movilizaron de inmediato y trasladaron a la víctima a un hospital para atención médica y recuperación, donde logro sobrevivir a pesar de la gravedad de las heridas provocadas por su esposo.

Debido a estos delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, Adolfredo 'N' fue sentenciado a 36 años de prisión y, además de su condena, deberá hacer un pago por reparación de daños.

Con información de Brian Samaniego | N+

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