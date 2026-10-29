Llega a CDMX Axel 'N', Segundo al Mando de 'Los Ciclones' y Nieto de Osiel Cárdenas

Fuerzas federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo "N", identificado como segundo al mando de la célula delictiva 'Los Ciclones' del Cártel del Golfo. Tras su captura, fue extraído de la zona y trasladado la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Derivado de estos hechos, se reportaron bloqueos en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, por lo que las autoridades recomendaron a la población evitar las zonas afectadas, tomar precauciones y utilizar vías alternas.

En Matamoros, se reportaron bloqueos con unidades de transporte público en vialidades como Pedro Cárdenas y Periférico, así como en Virgilio Garza Ruiz, en el acceso a la avenida Leyes de Reforma. También se informó de afectaciones en otros cruces de la ciudad.

Por su parte, en Río Bravo se reportaron bloqueos con transporte de carga en cuatro puntos: Francisco I. Madero y Constitución, en la colonia Zona Industrial; calle Palo Blanco, a la altura del caracol de la autopista; Francisco I. Madero, frente al Conalep, y la caseta de Nuevo Progreso.

Ante la situación, se pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de seguridad.

Por su parte, autoridades estadounidenses emitieron un comunicado en donde alertan por el cierre de puentes internacionales; hasta el momento no han dado mayor información.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros informó que mantiene conocimiento de operativos de seguridad en curso que afectan diversas carreteras e intersecciones principales de la ciudad. Como medida preventiva, ordenó a sus empleados permanecer en sus lugares de residencia y recomendó a la población mantenerse alerta, evitar exponerse, seguir las noticias locales y atender las indicaciones de las autoridades.

También recordó que el aviso de viaje del Departamento de Estado para Tamaulipas se encuentra en Nivel 4: No viajar, por riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia y secuestro.