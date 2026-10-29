Seguridad

Llega a CDMX Axel 'N', Segundo al Mando de 'Los Ciclones' y Nieto de Osiel Cárdenas

El hijo de 'El Contador' fue detenido en Matamoros, Tamaulipas; su captura desató una ola de violencia en la región

La llegada del detenido a la Femdo. Foto: N+La llegada del detenido a la Femdo. Foto: N+

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Detenido objetivo prioritario en Matamoros; bloqueos afectan vialidades. Autoridades piden mantenerse informados y seguir indicaciones. Más detalles en canales oficiales.

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