Seguridad

Motociclista Muere en Ataque Armado en ‘La Choricera’ en Guanajuato

El hecho ocurrió en la colonia Morelos, en Valle de Santiago, cuando presuntamente la víctima se dirigía a su domicilio a descansar

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad.Fotos: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un motociclista fue asesinado en la colonia Morelos. La Guardia Nacional y la Fiscalía ya investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+