Motociclista Muere en Ataque Armado en ‘La Choricera’ en Guanajuato

Un joven motociclista que regresaba a su casa a descansar, fue asesinado a balazos por dos hombres a bordo de una moto en calles de la colonia Morelos, en Valle de Santiago, sector conocido popularmente como “La Choricera.”

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, transitaba por la calle Juárez, cuando hombres armados se le emparejaron en una moto y sin mediar palabra comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

El sonido de los balazos alertaron a los vecinos, quienes al salir vieron al motociclista gravemente herido, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Policías municipales, fueron los primeros en llegar, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, pero solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional también hicieron su arribo para resguardar el área e implementar un operativo, al mismo tiempo que personal de la Fiscalía acudió a la zona para comenzar con las indagatorias correspondientes.