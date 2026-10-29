Tráfico vehicular

Cierran Tramo de Vía Rápida Poniente en Tijuana por Reparaciones tras Vandalismo

Los trabajos se realizarán frente a la Unidad Deportiva, piden a automovilistas podrán utilizar rutas

Cierran Tramo de Vía Rápida Poniente en Tijuana por Reparaciones tras VandalismoCierran Tramo de Vía Rápida Poniente en Tijuana por Reparaciones tras Vandalismo | Foto: Ayuntamiento de Tijuana

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