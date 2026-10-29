Cierran Tramo de Vía Rápida Poniente en Tijuana por Reparaciones tras Vandalismo

Un tramo de la vía lenta de la Vía Rápida Poniente, en Tijuana, permanecerá cerrado a la circulación vehicular durante aproximadamente 11 días debido a trabajos de reparación de la infraestructura pluvial, informó el XXV Ayuntamiento.

El cierre comenzó este jueves 29 de octubre y comprende el segmento ubicado entre la avenida Vasco de Quiroga y la calzada Ermita Norte, frente a la estación del SITT de la Unidad Deportiva, en dirección de Zona Río hacia La Mesa.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, los trabajos derivan de daños ocasionados por la quema de tubería pluvial, presuntamente a causa de actos de vandalismo, lo que provocó hundimientos y agrietamientos en la superficie de rodamiento.

Ante esta situación, se realiza la reposición de la infraestructura afectada mediante labores continuas durante las 24 horas del día.

Para facilitar la movilidad mientras se llevan a cabo las reparaciones, se habilitará la incorporación a la Vía Rápida Poniente y se permitirá la circulación local por la calle Villasana y la avenida Vasco de Quiroga.

El Ayuntamiento exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, anticipar sus recorridos y considerar posibles demoras al transitar por la zona.

APG