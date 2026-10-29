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Prevén Lluvias de Hasta 50 Milímetros y Vientos en Ensenada; Emiten Recomendaciones

Protección Civil recomienda asegurar pertenencias, evitar cauces y mantenerse alerta ante posibles evacuaciones en zonas vulnerables

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