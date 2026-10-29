Prevén Lluvias de Hasta 50 Milímetros y Vientos en Ensenada; Emiten Recomendaciones

El Gobierno de Ensenada alertó sobre la llegada de lluvias, fuertes ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas durante el fin de semana, con precipitaciones acumuladas de entre 25 y 50 milímetros y vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

El encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Luis Antonio Gutiérrez Berriel, informó que, con base en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias podrían comenzar después del mediodía del sábado 31 de octubre, mientras que las precipitaciones más intensas se esperan entre las 2:00 y las 6:00 horas del domingo 1 de noviembre.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantener a la mano una linterna, un radio y un teléfono celular con suficiente batería, además de proteger documentos importantes y resguardar a las mascotas.

También exhortaron a revisar y limpiar coladeras, desagües y canaletas para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones. Asimismo, pidieron evitar transitar por zonas inundables, no intentar cruzar arroyos o cauces y conducir con precaución.

En cuanto a las zonas susceptibles a inundaciones, como El Salitral, Protección Civil recomendó elevar muebles, electrodomésticos y otros objetos de valor, además de mantener los documentos importantes en lugares seguros y atender las indicaciones de las autoridades ante una posible evacuación preventiva.

El funcionario recordó que el refugio temporal habilitado en el Gimnasio de Usos Múltiples de Chapultepec para atender a residentes de El Salitral permanece abierto en horarios especiales. Agregó que, en coordinación con el DIF Municipal, se tienen identificados otros espacios que podrían habilitarse como refugios en caso de ser necesario.

Respecto a las ráfagas de viento de entre 50 y 75 kilómetros por hora, recomendó asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados, como láminas, macetas, lonas y mobiliario exterior. También pidió mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que pudieran representar un riesgo.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, exhortó a evitar permanecer en espacios abiertos durante la actividad eléctrica y mantenerse informados mediante los canales oficiales del Gobierno de Ensenada y de Protección Civil, ya que los pronósticos pueden cambiar.

Finalmente, las autoridades recordaron que el número de emergencias 9-1-1 está disponible las 24 horas del día y pidieron utilizarlo de manera responsable.

APG