Cae Pedazo de Techo Sobre Estudiante al Interior de Escuela de Veracruz

Una estudiante resultó lesionada luego de que se desprendiera el repello del techo de uno de los pasillos de la escuela secundaria y de bachilleres Miguel Alemán González de Coatzacoalcos.

La menor fue auxiliada por elementos de Protección Civil tras los hechos ocurridos el miércoles. Así lo confirmó el subdirector.

‘Si desgraciadamente tuvimos el problema con la menor y vamos a darle seguimiento no fue grave una pequeño cortadura los paramédicos la atendieron’

El pasillo que presenta el daño quedó acordonado y las clases fueron suspendidas en ambos turnos este jueves.

Las autoridades de Protección Civil continuarán con la revisión del plantel educativo en los próximos días, para analizar si es riesgoso que los estudiantes ingresen.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la estudiante.