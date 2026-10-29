Accidentes

Cae Pedazo de Techo Sobre Estudiante al Interior de Escuela de Veracruz

El hecho ocurrió en uno de las pasillos de la escuela secundaria y de bachilleres 'Miguel Alemán González' en Coatzacoalcos

Se desprende pedazo de techo dentro de escuela de CoatzacoalcosSe desprende pedazo de techo dentro de escuela de Coatzacoalcos. Foto: N+

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Estudiante herida en Coatzacoalcos: el techo de un pasillo escolar se desploma. Clases suspendidas y revisión en curso.

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