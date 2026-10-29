Accidentes

Fuga de Gas Provoca Movilización de Cuerpo de Bomberos en Xalapa

Un fuerte olor en un establecimiento de comida ubicado sobre la calle Primo Verdad, originó alarma entre los ciudadanos

Retiran tanque de gas con fuga en establecimiento del centro de Xalapa.Retiran tanque de gas con fuga en establecimiento del centro de Xalapa. Foto: N+

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Fuga de gas en la calle Primo Verdad moviliza a bomberos en Xalapa. Un cilindro de 20 kg fue retirado para evitar riesgos.

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