Fuga de Gas Provoca Movilización de Cuerpo de Bomberos en Xalapa

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Xalapa atendieron un reporte por presunta fuga de gas en un establecimiento de comida ubicado sobre la calle Primo Verdad, en el primer cuadro de la ciudad.

La movilización se originó tras el reporte de un fuerte olor a gas la mañana de este jueves. Durante la inspección, los bomberos detectaron una fuga en un cilindro de 20 kilogramos.

Derivado de los hechos, procedieron a retirarlo del inmueble como medida preventiva para evitar posibles incidentes.

El tanque quedó bajo resguardo de la corporación, cuyos elementos realizarán la revisión correspondiente para identificar el origen de la falla.

No se reportaron personas lesionadas ni se informó de mayores afectaciones derivadas del incidente.