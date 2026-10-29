Accidentes

Accidente Deja Sin Vida a Dos Adultos Mayores en la Autopista Puebla-Orizaba

Se registró una volcadura altura de Esperanza que dejó como saldo dos muertos y una lesionada originarios de Veracruz

Volcadura en la autopista Puebla-Orizaba deja dos muertos y una lesionada.Accidente en la autopista Puebla-Orizaba deja dos muertos y una lesionada. Foto: Alberto Tejeda

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Dos adultos mayores fallecen en volcadura en la autopista Puebla-Orizaba. Una sobreviviente fue llevada al hospital.

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