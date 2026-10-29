Accidente Deja Sin Vida a Dos Adultos Mayores en la Autopista Puebla-Orizaba

Una mujer resultó herida y dos adultos mayores, originarios de Córdoba, Veracruz, murieron tras la volcadura de una camioneta en el kilómetro 210 de la Autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Esperanza, Puebla.

Las primeras versiones apuntan a la explosión de un neumático, lo que habría provocado la pérdida de control al volante; la unidad terminó impactándose contra la barrera metálica, lo que provocó la volcadura.

Testigos del hecho dieron aviso al cuerpo de emergencias y trataron de auxiliar a los afectados, lamentablemente uno de los cuerpos había salido proyectado fuera de la unidad.

Una ambulancia arribó al sitio, mientras que agentes viales realizaron el cierre parcial de la circulación para prevenir otro incidente.

Los paramédicos trasladaron a la sobreviviente a un hospital, mientras la circulación permaneció cerrada durante las maniobras de emergencia.

Peritos ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Las víctimas mortales fueron identificadas por su hijo, quien dijo que se llamaban Bertha Ronquillo Cruz, de 71 años, y Jesús Martínez García, de 81 años de edad.

En tanto, a la mujer lesionada fue identificada como Sandra Luz R. quien fue trasladada al Hospital Covadonga, en Córdoba, Veracruz.

Ante este fatal accidente las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar lo límites de velocidad y revisar sus vehículos antes de salir de viaje.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Puebla en promedio mueren dos personas al día por accidentes de tránsito.

De enero a septiembre de 2026 se contabilizaron 599 fallecimientos, número que se mantiene en promedio con los años anteriores, tan solo en 2025 se contabilizaron 640 víctimas, apenas 41 más que el registro de este año, lo que se tradujo en una reducción de 6.4%.

Con información de N+

MCS