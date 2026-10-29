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'Gracias por Ser Parte de Esta Hermosa Canción': Santana le Escribe a Lafourcade por 'Hermano'

La cantante mexicana y el guitarrista se unen en una canción que invita a reflexionar sobre la conexión humana

Carlos SantanaCarlos Santana en su gira “Supernatural Now”. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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