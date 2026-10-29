Seguridad

Desmantelan Célula ‘Los Pichilinguillos’; Caen 3 en Michoacán por Narcotráfico y otros Delitos

Los sujetos cuentan con órdenes de aprehensión y están vinculados con varios delitos

Detenidos durante cateo en Michoacán. Foto: X @GabSeguridadMXDetenidos durante cateo en Michoacán. Foto: X @GabSeguridadMX

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