Desmantelan Célula ‘Los Pichilinguillos’; Caen 3 en Michoacán por Narcotráfico y otros Delitos

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en Michoacán a tres miembros de una célula generadora de violencia, vinculados con varios delitos como narcotráfico, homicidio y narcotráfico por vía marítima.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que la captura de los sujetos ocurrió durante cateos ejecutados en la entidad por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General michoacanas.

En un mensaje en redes sociales, precisó que los detenidos cuentan con “órdenes de aprehensión y están vinculados con actividades de narcotráfico por vía marítima, así como con delitos de secuestro, homicidio y extorsión”.

Estas acciones forman parte del denominada Plan Michoacán por la paz y la justicia.

A través de esa estrategia, añadió, “mantenemos el trabajo coordinado con las autoridades estatales para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias michoacanas”.

En un comunicado posterior, detalló que las detenciones ocurrieron en el municipio de Coahuayana de Hidalgo.

Asimismo, identificó a los sujetos como Bernardo ‘N’, alias Nando; Leobardo ‘N’, alias Lioba, y Leopoldo ‘N’, alias Negrito, integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

De acuerdo con la información oficial, la célula mantenía control de rutas de narcotráfico de cocaína transnacional por vía marítima, y su área de operaciones era la franja costera michoacana comprendida entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua, del municipio de Aquila.

Además de su participación en delitos como secuestro, homicidio y extorsión contra empresarios de la región.

Según fuentes oficiales, la organización a la que pertenecen se denomina Los Pichilinguillos, a la que se le atribuye presuntamente la coordinación de movimientos de droga desde la franja costera de Aquila hacia Apatzingán, para su posterior redistribución a la región centro del país y diversos puntos en Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad destacó que el operativo de detención se ejecutó sin realizar un solo disparo y bajo estricto apego a derecho.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México (CDMX), para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

SPB