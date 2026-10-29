Detienen a Rosa Alejandra 'N', Funcionaria de Uruapan, por el Caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra 'N', funcionaria del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la autoridad estatal, la orden de aprehensión se cumplimentó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes de la Fiscalía realizaron un cateo autorizado por un juez, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tras su detención, la funcionaria fue puesta a disposición de la jueza de Control que la requiere, quien determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.

La Fiscalía de Michoacán señaló que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio del alcalde, bajo el principio de presunción de inocencia de la persona detenida.

La Fiscalía de Michoacán informó que el avance en las indagatorias es de 90%, y hasta la fecha se habían detenido a 33 personas por su presunta participación en el asesinato.

Entre ellas, se encuentran dos personas identificadas como posibles autores intelectuales de la agresión: Ramón Ángel "N”, alias, “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias, “El Licenciado”.

Asimismo, durante este periodo se han desarrollado cerca de 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales. Se analizaron mil 200 horas de videos y se llevaron a cabo 200 mesas de inteligencia.

El asesinato de Carlos Manzo sigue bajo investigación. Las autoridades refieren que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas están próximas a avanzar a la etapa de juicio, en la que corresponderá a la autoridad judicial determinar las responsabilidades penales, conforme a las pruebas presentadas por esta institución.

Además confirmó que entre las acciones en desarrollo se encuentran la orden de aprehensión contra el jefe de escoltas, y la comparecencia de la titular de la Secretaría del Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, debido a que es familiar de tres de los presuntos implicados en el caso: es madre de “El Macas”, y tía de “El Vikingo” y “El Brilloso”.

Según la cronología presentada por la institución, Alejandro “N”, alias “El Macas”, fue detenido junto con otros escoltas del entonces alcalde por el delito de homicidio doloso por omisión. En tanto, Cristian “N”, alias “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, también fueron capturados posteriormente por su presunta participación dentro de la estructura criminal investigada; el último de ellos brindaba información de las actividades de Manzo.