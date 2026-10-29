Seguridad

Detienen a Rosa Alejandra 'N', Funcionaria de Uruapan, por el Caso Carlos Manzo

La servidora pública se desempeñaba como secretaria de bienestar en el municipio de Michoacán

Detienen a Rosa Alejandra ’N’, Funcionaria de Uruapan por el Caso Carlos ManzoDetienen a Rosa Alejandra ’N’, por el Caso Carlos Manzo. Foto: Fiscalía Michoacán

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Rosa Alejandra 'N', secretaria de bienestar de Uruapan, detenida por su presunto encubrimiento en el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+