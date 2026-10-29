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Alex Fernández Revela por Qué Guardó 4 Años la Canción 'Me Declaro Culpable'

Durante su visita a Despierta, el cantante compartió detalles de la evolución de su propuesta musical

Alex Fernández Revela por Qué Guardó 4 Años la Canción 'Me Declaro Culpable'Alex Fernández Revela por Qué Guardó 4 Años la Canción 'Me Declaro Culpable'. Foto: N+

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Alex Fernández lanza 'Me Declaro Culpable' tras 4 años guardada. Descubre cómo redefine su música hacia el mariachi pop y su próxima gira en España.

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