Alex Fernández Revela por Qué Guardó 4 Años la Canción 'Me Declaro Culpable'

Durante su participación en el programa Despierta de N+, el cantante Alex Fernández presentó su nuevo sencillo titulado "Me declaro culpable", tema que forma parte de su más reciente producción discográfica Voz de mi Sangre.

El intérprete detalló que el álbum completo fue producido en colaboración con el músico Kiko Cibrián y aprovechó el espacio para invitar al público a su próximo concierto, el cual se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Respecto al origen de su nuevo tema promocional, Alex Fernández reveló que la canción es de la autoría de Mario Sandoval, conocido popularmente como "El Cejas" o "El Cejón" e exintegrante de la agrupación Lu. El artista destacó la relación de amistad que el compositor ha mantenido con su familia desde hace muchos años y agradeció la oportunidad de interpretar dicha obra.

Asimismo, dio a conocer que guardó esta composición durante cerca de cuatro años, debido a que en su anterior discográfica se centraba en un concepto de mariachi tradicional donde el tema no encajaba del todo.

El cantante explicó que la oportunidad de lanzar esta melodía surgió al redefinir su propuesta musical hacia el género mariachi pop con el objetivo de consolidar su propia identidad.

Tras presentarle la propuesta a su actual equipo de trabajo, el tema fue recibido con entusiasmo para su lanzamiento formal.

Finalmente, Alex Fernández confirmó que en los próximos meses regresará por tercera ocasión a España para llevar a cabo una gira de 12 fechas, además de continuar con los proyectos que tiene preparados para el siguiente año.