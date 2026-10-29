Seguridad

Mujer Lanza Presunta Bomba a Sucursal Bancaria en Guadalajara

Tras la explosión, cinco personas fueron atendidas después de haber presentado una crisis nerviosa

BombaUna mujer lanzó una presunta bomba a una sucursal bancaria en Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque en Guadalajara: mujer lanza presunta bomba molotov en banco, causando pánico y crisis nerviosa en cinco personas

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Mujer Lanza Presunta Bomba a Sucursal Bancaria en Guadalajara | N+