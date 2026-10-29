Mujer Lanza Presunta Bomba a Sucursal Bancaria en Guadalajara

Una mujer lanzó una presunta bomba molotov hacia una sucursal bancaria que se encuentra dentro de una plaza comercial en la colonia Valle de Atemajac, en Guadalajara, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Policías, bomberos y paramédicos se trasladaron al cruce de Patria y Federalismo, quienes informaron que una mujer de entre 30 y 40 años llegó y exigió a través de un papel escrito cierta cantidad de dinero al cajero del banco.

“El cajero renuente, le da una faja de dinero sin contabilizar cuánto es, sin embargo, esta femenina contaba con una botella con químicos explosivos, la cual detona, es una bomba conocida como molotov, al interior de la sucursal bancaria”, manifestó un vocero de la Policía de Guadalajara.

A pesar de que la situación no dejó a personas lesionadas, al menos cinco de ellas fueron valoradas por paramédicos municipales tras presentar una crisis nerviosa.

Por lo anterior, la sucursal bancaria resultó con daños leves derivado de la explosión.

Se desconoce si la mujer escapó a pie o a través de un vehículo, sin embargo, las autoridades indicaron que cuentan con características de la sospechosa e implementaron una búsqueda por la zona para dar con su paradero.