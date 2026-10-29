Sentencian a Hombre a 40 Años de Prisión por Abusar de Menor en Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la sentencia de un hombre, quien fue codenado a 40 años de prisión por abusar de una menor de edad. Los hechos habrían ocurrido durante el año 2022 en un municipio del estado.

La sentencia fue tomada por un juez de control, quien determinó que el acusado, identificado como Juan Osvaldo 'N', de 40 años de edad, era culpable del delito de equiparable a la violación, por lo que el sujeto permanecerá internado en un centro de reinserción social de Nuevo León durante 40 años.

Juan Osvaldo 'N' también deberá pagar una reparación de daño, la cual consiste en que se deberá hacer cargo de los pagos de los tratamientos psicológicos que necesite la víctima, quien se trataría de una menor de edad de 9 años de edad, y de identidada protegida.

Según las autoridades de investigación, fue durante el año 2022 cuando Juan Osvaldo 'N' abusó sexualmente de la menor de edad. El hombre amenzó a la víctima con hacerle daño en caso de que lo delatara por realizar dichos actos, por lo que generó daño físico y psicoemocional a la pequeña.

Otra sentencia similar fue puesta a un entrenador de Tae Kwon Do, quien recibió una condena de 28 años y tres días por abusar de unas de sus alumnas durante varios años en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El sujeto fue juzgado por los delitos de violación, violación equiparada, atentados al pudor y corrupción de menores.