Seguridad

Sentencian a Hombre a 40 Años de Prisión por Abusar de Menor en Nuevo León

El sujeto, identificado como Juan Osvaldo 'N', cometió este delito en 2022 contra una niña de 9 años

DetenidoEl sujeto será internado en una prisión del estado. Foto: FGJNL

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