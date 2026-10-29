Seguridad

Suspenden Clases Turno Vespertino en Matamoros tras Bloqueos y Quema de Camiones

La Secretaria de Educación ordenó cancelar las actividades escolares luego de los hechos de violencia registrados

Suspenden Clases Turno Vespertino en Matamoros tras Bloqueos y Quema de CamionesSuspenden Clases Turno Vespertino en Matamoros tras Bloqueos. Foto: Cuartoscuro

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Clases canceladas en Matamoros tras operativos federales y quema de camiones. La seguridad de la comunidad escolar es prioridad.

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