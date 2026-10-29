Suspenden Clases Turno Vespertino en Matamoros tras Bloqueos y Quema de Camiones

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que se suspendieron las clases del turno vespertino de este jueves en todos los niveles educativos de Matamoros, tanto en escuelas públicas como particulares.

La medida se tomó ante los operativos de las fuerzas federales registrados en el municipio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes.

A través de un comunicado, las autoridades educativas exhortaron a alumnos, padres de familia y personal educativo a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

La suspensión aplica únicamente al turno vespertino de este jueves, de acuerdo con la información difundida por la SET.

Fue durante la tarde de este jueves 29 de octubre que se reportaron bloqueos con unidades de transporte de carga en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, por lo que la Vocería de Seguridad Pública

Ante esta situación, autoridades de seguridad mantienen presencia en distintos sectores de estos municipios para atender los reportes y realizar labores de vigilancia.

Por otra parte, autoridades estadounidenses emitieron un comunicado en donde alertan por el cierre de puentes internacionales; hasta el momento no han dado mayor información.