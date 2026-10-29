Suspenden Concierto de Clave Especial por Presunta Apología del Delito en Fiestas de Octubre

La presentación de la agrupación Clave Especial, en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, fue suspendida después de que presentara una canción que supuestamente hacía apología del delito.

A través de un video captado por asistentes, se observa a una persona con vestimenta roja que aborda a los integrantes de la agrupación de música regional mexicana, después de unos segundos con la canción detenida, los implicados procedieron a abandonar el escenario.

La suspensión ocurrió después de que el conjunto musical interpretara la canción señalada, para entonces, los músicos llevaban cerca de una hora y media sobre el escenario, de acuerdo con los primeros reportes, y además, esta situación provocó abucheos e inconformidad entre los asistentes.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Jalisco informó que hasta esta mañana no había recibido denuncias por estos hechos.

“No tenemos algún reporte, alguna denuncia respecto a ello, pero estaremos atentos. Si tenemos la evidencia, si tenemos el dato, en algunas ocasiones podemos iniciar de oficio, en otras ocasiones por denuncia directa”, informó el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Al corte de esta nota, el Ayuntamiento de Zapopan señaló mediante su enlace de comunicación que está analizando lo sucedido y dará a conocer su postura posteriormente.