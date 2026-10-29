Seguridad

Suspenden Concierto de Clave Especial por Presunta Apología del Delito en Fiestas de Octubre

La agrupación musical abandonó el recinto después de haber interpretado una canción que supuestamente ensalzaba al crimen

Fiestas OctubreSuspendieron concierto de agrupación musical en las Fiestas de Octubre 2026. Foto: N+

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Fiestas de Octubre 2026: Clave Especial abandona el escenario tras cantar un tema controversial. El Ayuntamiento de Zapopan analiza lo ocurrido

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Concierto de Clave Especial Suspendido por Presunta Apología del Delito en Fiestas de Octubre 2026 | N+