Muere Patrick Stewart, el 'Capitán Picard' de la Saga Star Trek y el 'Profesor X', a los 86 Años

El actor Patrick Stewart, conocido como el 'capitán Picard' de la saga Star Trek y el 'Profesor X' en 'The X-Men', falleció el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, California, a los 86 años, según lo dio a conocer su familia este jueves.

Stewart falleció el miércoles en Los Ángeles, tras "una breve y conmovedora lucha" contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó la portavoz Kelly Bush Novak.

El actor fue conocido como el Profesor Charles Xavier y el Capitán Jean-Luc Picard en las series y películas de culto "X-Men" y "Star Trek: La Nueva Generación", respectivamente, pasó más tiempo de su carrera en el escenario.

A través de Instagram, la cuenta oficial del actor hizo un llamado a hacer donaciones a la investigación del Alzheimer en lugar de enviar flores por su fallecimiento.

"En lugar de flores, se pueden hacer donaciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources", indicó su cuenta personal de esa red social.

La actuación de Stewart le valió una nominación al premio Tony. El Times de Londres afirmó que su interpretación de Macbeth era "una fascinante creación de fragilidad, apetito, egoísmo y humor negro".

El Daily Telegraph declaró que había ofrecido "una actuación verdaderamente magnífica" y el New York Times la calificó de "imperdible".

Patrick Stewart se crió en Mirfield, Yorkshire, un rincón obrero del norte de Inglaterra, en n baño en su casa, según reportó la agencia AP.

Stewart se unió a un grupo de teatro amateur a los 12 años y, en su adolescencia, memorizaba a Shakespeare por diversión. Ganó una beca para la Bristol Old Vic Theatre School, lo que le permitió iniciar su carrera como actor de carácter.

Era calvo desde los 19 años; la alopecia es hereditaria en su familia.

Su padre, un antiguo sargento mayor de regimiento del ejército británico, era propenso a arrebatos de violencia repetida contra mi madre, como escribió Stewart en un artículo periodístico. "La violencia siempre es una elección que hace el hombre y él es el único responsable de ella".

En sus memorias, compartió que su padre violentaba a su madre continuamente y más tarde impulsó una iniciativa para dar apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica.

TLS