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Muere Patrick Stewart, el 'Capitán Picard' de la Saga Star Trek y el 'Profesor X', a los 86 Años

La familia del actor confirmó su fallecimiento hasta este jueves

Actor Patrick StewartActor Patrick Stewart durante el grabado de sus heullas en Los Ángeles. Foto: Reuters

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