Seguridad

¿Quién Es Rosa Alejandra, Secretaria de Bienestar Detenida por Caso de Carlos Manzo?

La exsecretaria de Bienestar de Uruapan fue aprehendida en Michoacán por su probable responsabilidad en encubrimiento por favorecimiento

Rosa Alejandra ’N’Rosa Alejandra ’N’ fue detenida por el caso de Carlos Manzo. Foto: Facebook, Rosy Vargas

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