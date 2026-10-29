¿Quién Es Rosa Alejandra, Secretaria de Bienestar Detenida por Caso de Carlos Manzo?

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, derivó en la detención de Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria de Bienestar del ayuntamiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) la señala por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La captura ocurrió durante un operativo realizado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De acuerdo con la Fiscalía, la orden de aprehensión se cumplimentó durante una intervención que incluyó un cateo autorizado judicialmente.

La exfuncionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, conocido como "El Macas", quien se desempeñaba como escolta de Carlos Manzo y fue detenido por su presunta participación en el crimen. Asimismo, es tía de Cristian Martín y Alexis Jesús, identificados con los alias de "El Vikingo" y "El Brilloso", respectivamente, quienes también han sido señalados dentro de las indagatorias.

La Fiscalía de Michoacán informó que la orden de aprehensión contra Vargas Rauda corresponde al delito de encubrimiento por favorecimiento.

FBPT