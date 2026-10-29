Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida con Lesión de Bala en Vía Pública de Maneadero, Ensenada

Policías localizaron indicios balísticos junto al cuerpo en la delegación; la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias

Localizan a Hombre Sin Vida con Lesión de Bala en Vía Pública en Maneadero, EnsenadaLocalizan a Hombre Sin Vida con Lesión de Bala en Vía Pública en Maneadero, Ensenada

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+