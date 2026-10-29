Localizan a Hombre Sin Vida con Lesión de Bala en Vía Pública de Maneadero, Ensenada

Un hombre fue localizado sin vida y con una lesión de bala en la cabeza en la delegación Maneadero, en Ensenada, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

El hallazgo se reportó alrededor de las 7:35 horas, luego de que el C5 alertara sobre una persona tendida en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Benito Juárez y Revolución Mexicana de 1910.

Al llegar al sitio, agentes municipales encontraron a un hombre que presentaba manchas pardo rojizas en el rostro y no respondía a los llamados. En las inmediaciones también observaron lo que parecía ser un indicio balístico.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales acordonaron y preservaron el área, además de notificar a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las diligencias y determinar las circunstancias de la muerte.

Información Diego Robles

APG