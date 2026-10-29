Sociedad

'Amor Eternamente Muerto': Invitan al Desfile de Día de Muertos 2026 en Ciudad Juárez

La celebración contará con alrededor de 35 contingentes y 12 carros alegóricos, además de una verbena al finalizar el recorrido

Invitan al desfile “Amor Eternamente Muerto”Invitan al desfile “Amor Eternamente Muerto”. Foto: N+

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Celebra el Día de Muertos en Ciudad Juárez con el desfile 'Amor Eternamente Muerto'. Inicia en Paseo Triunfo de la República y termina en Paseo de Juan Gabriel.

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