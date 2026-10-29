'Amor Eternamente Muerto': Invitan al Desfile de Día de Muertos 2026 en Ciudad Juárez

La Secretaría de Turismo invita a la ciudadanía a acudir al desfile conmemorativo por Día de Muertos 'Amor Eternamente Muerto', que se realiza cada año en Ciudad Juárez y que en esta edición contará con cerca de 35 contingentes y 12 carros alegóricos.

El desfile se realizará el próximo domingo 1 de noviembre, a las 5:00 de la tarde. El recorrido comenzará en la avenida Paseo Triunfo de la República y finalizará en el Paseo de Juan Gabriel, junto al museo ubicado en la avenida 16 de Septiembre.

La edición de este año incluirá una exhibición de un cementerio con tumbas decoradas por las instituciones participantes, así como una muestra de las tradiciones de la comunidad rarámuri durante el Día de Muertos.

Los organizadores del evento señalaron que, al finalizar el desfile, habrá una verbena con venta de comida típica mexicana, además de artesanías, obras de arte y diversos productos, en un ambiente para disfrutar de esta celebración en familia.