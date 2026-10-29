Catrina Gigante en Veracruz por Día de Muertos 2026: ¿Es la Más Grande de México?

Como parte de la celebración de día de muertos 2026, fue instalada como ya es tradición la catrina monumental en el municipio de Misantla, Veracruz.

Esta figura gigante fue creada con semanas de anticipación por artesanos veracruzanos. Con ayuda de una grúa colocaron las piezas que le dieron vida a la que de acuerdo con autoridades locales es considerada la catrina más grande de México.

Según datos, ésta catrina mide 33 metros de altura y pesa casi cinco toneladas. Está ubicada en la plaza de la Concordia en el municipio de Misantla.

En otros puntos del estado también se pueden apreciar catrinas de gran tamaño, como es el caso de la ciudad de Veracruz, en donde se colocó una figura de 11 metros de altura en el Zócalo. Ambas catrinas gigantes permanecerán durante las fechas de todos santos.