Sociedad

Catrina Gigante en Veracruz por Día de Muertos 2026: ¿Es la Más Grande de México?

Artesanos locales realizaron diferentes decoraciones por todos santos, como esta figura monumental que pesa cinco toneladas

Instalan catrina monumental en Misantla, Veracruz.Instalan catrina monumental en Misantla, Veracruz. Foto. H. Ayuntamiento de Misantla

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En Misantla, Veracruz, se alza la catrina más grande de México con 33 metros. Un homenaje monumental al Día de Muertos que asombra a todos.

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