Robaron Identidad de Empresas y Ofrecían Celulares a Crédito: Condusef Alerta por Fraude

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la posible suplantación de identidad de cuatro instituciones financieras, cuyos nombres, logotipos y datos corporativos habrían sido utilizados sin autorización para ofrecer créditos y solicitar pagos a las personas interesadas.

La dependencia informó sobre los casos de SOFOM, E.N.R.; MEZTA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; ADVENTUS CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., y CASHAHORA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R e hizo un llamado a verificar la identidad de las empresas antes de realizar trámites financieros o entregar dinero.

En el caso de MD Transcapital, la institución recibió el reporte de una persona contactada por un supuesto asesor financiero que se presentó como empleado de MD Capital para ofrecerle un crédito. Durante el trámite, le solicitó un pago inicial por concepto de “Línea de Apertura”, que debía depositar en una cuenta bancaria a nombre de una persona ajena a la institución.

Por su parte, Mezta Servicios Financieros recibió reportes de personas contactadas por teléfono, WhatsApp y correo electrónico, mediante los cuales se utilizó el nombre de la empresa para ofrecer créditos. Según los reportes, durante el proceso se solicitaba un depósito bajo el concepto de “aportación de inversión”.

En el caso de Adventus Capital, la institución detectó un sitio de internet que utilizaba su razón social, logotipo e información corporativa sin autorización. La empresa aclaró que no es propietaria, administradora ni responsable de esa página, y que tampoco respalda las ofertas de crédito, solicitudes de documentos, trámites u operaciones que pudieran realizarse a través de ella.

Finalmente, Cashahora detectó el uso no autorizado de su nombre comercial, marca, logotipo y otros elementos de identificación para ofrecer equipos celulares a crédito mediante una página de internet. La institución advirtió que, aunque el portal aparentemente carece de funcionalidad, su existencia podría generar confusión entre los usuarios sobre su identidad y sus servicios.

La Condusef recomendó no realizar depósitos ni transferencias a cuentas personales, así como evitar entregar dinero antes de firmar un contrato formal con una institución financiera. También pidió desconfiar de solicitudes de pagos anticipados para liberar, gestionar o activar un crédito.

Además, aconsejó no compartir documentos oficiales, información bancaria, contraseñas ni códigos de seguridad sin verificar previamente la identidad del destinatario.

La dependencia recordó que se puede consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para comprobar que una institución esté debidamente registrada y que sus datos coincidan con los oficiales.