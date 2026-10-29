Sociedad

Robaron Identidad de Empresas y Ofrecían Celulares a Crédito: Condusef Alerta por Fraude

La Comisión advirtió sobre el uso no autorizado de nombres y logotipos de instituciones financieras

Robaron Identidad de Empresas y Ofrecían Celulares a Crédito: Condusef Alerta por FraudeCondusef Alerta por Fraude de Personas que Ofrecían Créditos. Foto: CUARTOSCURO

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Condusef advierte sobre suplantación de identidad de empresas financieras para ofrecer créditos falsos.

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