Otro Accidente con Tren en España: Evacúan a Pasajeros y Suspenden Servicio

Un nuevo incidente ferroviario en España obligó a interrumpir el recorrido de un tren de la compañía Ouigo que viajaba de Murcia a Valladolid, un día después de la tragedia que se vivió en Toledo, por el choque que dejó decenas de personas fallecidas.

La unidad 6775 quedó detenida en el interior de un túnel, a la altura de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, debido a un incidente en la catenaria, el sistema de cables aéreos que suministra electricidad a los trenes.

El incidente no dejó personas lesionadas. Sin embargo, hubo un operativo para trasladar a los pasajeros y permitir que continuaran sus viajes hacia sus destinos.

La compañía informó que coordinaría el envío de otro tren para realizar el transbordo de los y llevarlos hasta la estación Madrid-Chamartín. Quienes tenían como destino Segovia o Valladolid completarían el trayecto en autobuses.

Ouigo anunció una compensación equivalente al 200% del precio del billete para los pasajeros afectados por esta incidencia.

La operadora también indicó que sus canales de atención al cliente permanecerían disponibles para resolver dudas sobre las opciones de transporte, los cambios de reserva y las devoluciones.

El incidente de Aranjuez ocurrió en un contexto de conmoción por otro accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que dejó decenas de víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas.

FBPT