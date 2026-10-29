Internacional

Otro Accidente con Tren en España: Evacúan a Pasajeros y Suspenden Servicio

La unidad que cubría la ruta Murcia-Valladolid quedó detenida dentro de un túnel

Tren de alta velocidad TGV OuigoEmpleados laboran en un tren de alta velocidad TGV Ouigo. Foto: Reuters

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Otro Accidente de Tren en España: Evacúan a Pasajeros y Suspenden Servicio Hoy 29 de Octubre 2026 | N+