Política

Alistan Velorio de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés de CDMX

Se espera la llegada de familiares y políticos para los servicios funerarios del pilar de la izquierda política mexicana

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Restos de Cuauhtémoc Cárdenas Permanecen en el Panteón Francés de la CDMX

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