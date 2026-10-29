Alistan Velorio de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés de CDMX

Los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas permanecen en el Panteón Francés, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde se realizarán los servicios funerarios.

El cuerpo fue trasladado a ese lugar desde un hospital en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, a bordo de una carroza y sin ningún operativo especial la noche de ayer.

El vehículo llegó al panteón, ubicado sobre la calzada Legaria, alrededor de las 22:30 horas, tiempo del centro de México, para preparar el velorio. La unidad entró por la puerta principal del panteón y posteriormente los accesos fueron cerrados.

Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero, arribó al sitio poco después de las 23:00 horas, pero ingresó en un auto y no emitió ningún comentario. El jefe de la Oficina Presidencial se retiró en la madrugada.

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio "Checo" Pérez, igual acudió a dar las condolencias. Sin embargo, ingresó apenas unos minutos y dejó una corona de flores.

"Gran tristeza para el país. Hemos perdido un gran ser humano para la democracia en México", lamentó ante la prensa.

"Una persona a la que quiero mucho, una persona con la que se construyó mucho del México del futuro y del México presente", afirmó sobre el ingeniero.

Se prevé que a partir de las 8:00 horas de este jueves, familiares y amigos acudan a la funeraria en la Colonia Deportivo Pensil a presentar sus respetos al hijo del expresidente Lázaro Cárdenas.

Hacia las 17:30 se espera que se lleve a cabo la cremación de los restos.

Porfirio Muñoz Ledo, quien murió el 9 de julio de 2023 y encabezó la Corriente Democrática al interior del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas, también fue velado en el Panteón Francés de Legaria.

Ifigenia Martínez, la tercera integrante de aquel grupo disidente, que falleció a los 99 años en su casa en la capital del país, fue despedida en una funeraria de avenida Félix Cuevas, en la alcaldía Benito Juárez, en octubre de 2024. Pero también tuvo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues era diputada y presidenta de la Mesa Directiva.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un personaje clave de la política y de la transición democrática del país, murió la noche de ayer a los 92 años.

Fue el primer jefe de Gobierno electo de la capital y candidato presidencial en tres ocasiones: en 1988, 1994 y 2000. También se le considera precursor de la izquierda contemporánea y uno de los pilares del sistema democrático electoral mexicano.

En 1955 se tituló como ingeniero civil por la UNAM. Tras darse a conocer el fallecimiento, la Máxima Casa de Estudios del país expresó su pésame y lo definió como un mexicano ejemplar.

El hijo del general Cárdenas fue senador y gobernador de Michoacán.

En la década de 1980 inició la llamada Corriente Democrática en el Partido Revolucionario Institucional, junto a Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Martínez.

Cuauhtémoc Cárdenas se postuló a las elecciones presidenciales de 1988 pero perdió ante Carlos Salinas, del PRI, en medio de una polémica caída del sistema informático que fue calificada como fraude. Miguel de la Madrid, el exmandatario saliente, reconoció en un libro de memorias de 2004 que los resultados fueron manipulados.

En 1989, el ingeniero fundó el Partido de la Revolución Democrática, con el que contendió nuevamente en 1994 y fue derrotado por el priista Ernesto Zedillo. Tres años después, en 1997, ganó la jefatura del entonces Distrito Federal, cuyo cargo fue sometido por primera vez a elección popular.

Renunció a ese puesto para las presidenciales del 2000, con apenas dos años en funciones. De nueva cuenta, no resultó electo para el Ejecutivo federal.

Estuvo en el PRD hasta 2014, cuando decidió abandonar la fuerza política, luego de expresar desacuerdos con la forma de conducción del partido y con las decisiones tomadas por la dirigencia, cuyo comité firmo un pacto con el PRI.

Era el último sobreviviente de aquel grupo que desafió al poder del partido hegemónico y cambió la vida política del país.

Con información de N+

ASJ