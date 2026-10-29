Movilidad

Siguen Cierres en Reforma: ¿A Qué Altura No Hay Paso y Cuáles Son las Alternativas Viales?

Las restricciones a la circulación en la alcaldía Cuauhtémoc generan afectaciones para automovilistas que transitan por esta avenida

Cierres en ReformaAfectaciones viales en Paseo de la Reforma este jueves 29 de octubre de 2026. Foto: N+

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