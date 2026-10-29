Siguen Cierres en Reforma: ¿A Qué Altura No Hay Paso y Cuáles Son las Alternativas Viales?

Los cierres viales en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana Cazadora, complican los traslados en la alcaldía Cuauhtémoc.

La presencia de trabajadores y las maniobras en la zona han complicado la circulación, principalmente en los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos. Además, hay afectaciones al servicio del Metrobús, con unidades que presentan retrasos al cruzar por este corredor vial.

Las personas que circulan por esta zona pueden usar como alternativas viales como Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Av. Insurgentes. James Sullivan y Maestro Antonio Caso.

La movilidad en esta avenida principal de la capital y sus alrededores también se ha visto afectada por los cierres desde días previos debido a los preparativos relacionados con el Show Run de Sergio Checo Pérez, quien el pasado miércoles 28 de octubre de 2026 realizó una exhibición a bordo de un monoplaza de Cadillac, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

El evento reunió a miles de aficionados en esta vialidad de la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.

A las 11: 41 horas, OVIAL CDMX reportó que sigue cerrada la circulación en ambos sentidos entre la Glorieta del Ahuehuete y Lieja.

FBPT