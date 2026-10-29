Accidentes

Incendio en Clínica del IMSS Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

El personal cercano al área afectada fue puesto bajo resguardo mientras los cuerpos de emergencia atendían el siniestro

Incendio al interior de la clínica 14 del IMSS en Veracruz moviliza a elementos de bomberosIncendio al interior de la clínica 14 del IMSS en Veracruz moviliza a elementos de bomberos. Foto: Manuel Monroy

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Incendio en Clínica 14 del IMSS en Veracruz moviliza a bomberos. Personal del hospital fue resguardado, no se reportaron personas lesionadas

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