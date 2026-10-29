Incendio en Clínica del IMSS Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

Se registró un incendio en la zona de farmacia y archivo muerto al interior de la clínica 14 de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz.

El humo y llamas que iniciaron en la zona alertaron al personal, quienes realizaron el llamado a la línea de emergencias del 911, movilizando al cuerpo el bomberos quienes se trasladaron al lugar para controlar la situación.

El personal que se encontraba cerca de la zona fue resguardada sin necesidad de evacuar a los presentes, por lo que tampoco se reportaron lesionados derivado de este siniestro.

Al controlar el hecho, se informó que las actividades continuaron de manera normal, tras los hechos que originaron la movilización del cuerpo de bomberos durante la noche del miércoles.

Mediante redes sociales la cuenta oficial del IMSS confirmó esta situación y dio a conocer que esta zona del hospital no se encontraba en operaciones, informando acerca de la operación con normalidad del centro de salud.