Accidentes

Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos en la México-Querétaro Este Jueves

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron una serie de problemas en esta vía que conecta al centro del país con la capital mexicana

La Guardia Nacional abandera un accidente en el kilómetro 156 de la autopista México-QuerétaroLa Guardia Nacional abandera un accidente en el kilómetro 156 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Tráfico en la México-Querétaro: Accidentes y bloqueos afectan la vía.

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