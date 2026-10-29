Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos en la México-Querétaro Este Jueves

Con la finalidad de que prepares tus salidas y puedas llegar sin problemas a tus destinos, te informaron cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro.

Esta carretera es una de las más importantes del país por los miles de automóviles particulares y de carga que circulan por su trazo diariamente.

Al ser una de las vías de acceso a la capital y conectar con un polo económico en Querétaro, los incidentes ocurren todos los días, por lo que es necesario revisar constantemente los problemas registrados en la autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México-Querétaro Desde el Aire: Así se ve el Tráfico tras Accidente

Reporte de tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este jueves, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron las siguientes afectaciones en esta vía, según el monitoreo diario que realizan estas dos instancias.

A las 00:29 horas, en el km 144, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente. Una hora después, se informó que el siniestro había sido atendido y la circulación fue reabierta.

A las 3:46 horas, en el km 200, dirección a la CDMX, se informó que peregrinos se retiraron después de casi siete horas de permanecer en la capilla de San Judas Tadeo y el tramo volvió a operar con normalidad.

6:32 horas: Se registra cierre parcial por accidente vial sobre el kilómetro 144+200 en dirección a Tepeji del Río, Hidalgo.

7:48 horas: Reportan cierre parcial de la circulación sobre el kilómetro 126 rumbo a CDMX por la atención de un choque múltiple.

9:25 horas: Se presentan labores de mantenimiento y reducción de carriles del kilómetro 194 al 207 rumbo a Querétaro.

9:26 horas: Del kilómetro 158 al 148 rumbo a CDMX hay reducción de carriles por labores de mantenimiento.

9:27 horas: Rumbo a Querétaro entre el kilómetro 144 al 145 se reporta la reducción de carriles por trabajos de mantenimiento y existe carga vehicular en la zona.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, sigue los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.

Con información de N+