Colectivos Marchan en SLP y Exigen Destitución de la Presidenta de la CEDH

Diversos colectivos y organizaciones se manifestaron la mañana de este miércoles en San Luis Potosí para denunciar presuntas irregularidades en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y exigir la destitución de su presidenta, Giovanna Argüelles Moreno.

La movilización partió de las oficinas de la Comisión y avanzó por la avenida Venustiano Carranza hasta llegar a la sede del Congreso del Estado, ubicada en el Centro Histórico de la capital potosina.

Los manifestantes señalaron que, desde su perspectiva, la CEDH ha dado mayor prioridad a asuntos políticos que a la atención de presuntas violaciones a los derechos humanos de sectores vulnerables, entre ellos los pueblos y comunidades indígenas.

Durante la protesta, los participantes acusaron a la titular del organismo de aplicar presuntamente una justicia selectiva y reiteraron su exigencia de que deje el cargo.