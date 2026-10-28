Marchas

Colectivos Marchan en SLP y Exigen Destitución de la Presidenta de la CEDH

Colectivos y organizaciones recorrieron avenidas de la capital potosina para llevar sus inconformidades hasta el Poder Legislativo

Marchan en San Luis Potosí Contra la Gestión de la CEDHMarchan en San Luis Potosí Contra la Gestión de la CEDH. Foto: N+

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Los participantes señalaron presuntas omisiones en la atención a grupos vulnerables, incluidas comunidades indígenas, y cuestionaron el desempeño de la titular del organismo.

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