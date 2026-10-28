Lista de Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 28 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

La Alianza Nacional de Jubilados se concentrará a las 09:00 horas en la Secretaría de Energía en avenida Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas de Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas con destino a la Casa de los Payasos Terror, en Santa Bárbara 149, colonia San Bartolo Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Caracoles Biker rodarán a las 20:30 horas de avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés con destino a Calaveras de Tláhuac, en Francisco Santiago Borraz, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac.

Roma Cycling rodarán a las 21:00 horas del Parque México con destino a Nuevo Panteón Jardín, en avenida Santa Lucia, avenida San Isidro Alto Lerma sin número, alcaldía Álvaro Obregón.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ